Donald Trump, evliliği sırasında ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızından dolayı eşi Melaina Trump ile arasının bozuk olduğu iddialarından, güvenlik soruşturması devam eden damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'e 'gizli belgelere ulaşma yetkisinin kısıtlanması'na, kendisinin azledilmesi halinde yerine gelecek Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dek herkesi iğneledi. "Beyaz Saray'da gerçekten sakin bir hafta geçirdik" sözüyle konuşmasına başlayan Trump şöyle devam etti:
"Gecenizi bizzat mahvetmekten büyük heyecan duydum, bu daveti o yüzden kabul ettim. Başlamadan önce biraz geç kaldığımız için özür dilemek istiyorum. Geç kaldık çünkü Jared güvenlikten geçemedi" diyerek damadı ve başdanışmanı Jared Kushner hakkındaki iddialara gönderme yaptı.
"ZIRDELİYLE UĞRAŞMAK KIM JONG UN'UN SORUNU"
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Kuzey Kore ile görüşme yapabileceklerini söylemesi, ancak Kuzey Kore'nin adım atmaması ve nükleer tehditlerini sürdürmesiyle ilgili olarak da, "Bir zırdeliyle muhatap olma riski sözkonusuysa bu onun sorunu, benim değil" dedi.
NEW YORK TIMES GAZETESİNE DE ATIFTA BULUNDU: SEN DE İKONSUN BEN DE
Trump, 'yalan haberle' suçladığı medya organlarının başında gelen ve kendi adıyla anılan gökdelende bazı katları kiraya veremek zorunda kalan New York Times gazetesine "Ben bir New York ikonuyum. Sen bir New York ikonusun. Aramızdaki tek fark, ben hala kendi binalarımın sahibiyim" diye laf attı.
Beyaz Saray'ın eski Eski Başstratejisti Steve Bannon hakkında ise, "Bu adam Titanic'ten daha çok sızdırıyor" ifadesini kullandı.
"STEVE MILLER MI MELANIA MI AYRILACAK?"
Yönetimindeki yaprak dökümü ve kaos görüntüsüyle de dalga geçen Trump, "Beyaz Saray'dan ayrılan ayrılana. Ben kaosu seviyorum. Gerçekten iyi geliyor. Bakalım Beyaz Saray'ı bu kez kim terk edecek? (Siyasi başdanışman) Steve Miller mı yoksa Melania mı?" ifadelerini kullandı.
"SEÇİM GECESİ YÜZLERİNİZ EN ÇOK EĞLENDİĞİM VAKİTTİ"
"Bu, medyayla birlikte en iyi vakit geçirdiğim zamanlardan biri olduğunu söylemek isterim, tabii seçim gecesi hariç, sizin yüzlerinizi izleyerek en çok eğlendiğim vakitti."
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