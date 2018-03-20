TSK: 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa Ceylanpınar’da Hudut Karakol Komutanlığına silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Ceylanpınar’da Hudut Karakol Komutanlığı'na silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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