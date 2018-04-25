TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere operasyon düzenledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER