TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "28 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, sığınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

tsk

Kuzey Irak