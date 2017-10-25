TSK'dan Org. Akar'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklama

Yapılan açıklamada, ABD temaslarında Akar'ın özellikle güney sınırlarında Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi aktardığı, Rakka Harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK’nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiğini vurguladığı bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde icra edilen ‘Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı’na katılmıştır. Konferansa toplam 73 ülkeden Genelkurmay Başkanları ve temsilciler ile NATO üst düzey yöneticileri iştirak etmiştir.

Orgeneral Hulusi AKAR tarafından söz konusu konferans sırasında ve yapılan ikili görüşmelerde; özellikle güney sınırlarımızda ülkemizin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Doğal Kararlılık Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Astana Süreci çerçevesinde bölge barışına sağladığımız katkılar ile bu konulardaki taleplerimiz tekraren dile getirilmiştir. Rakka Harekâtı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK’nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiği vurgulanmıştır.