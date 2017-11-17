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Duamelle, bunun büyük bir başarı olduğunu dile getirerek "Bu büyük bir başarı. Milli Eğitim Bakanlığını tebrik ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir sonuç alındı. Tabii AB'nin desteği olmasaydı bu sonucu almak mümkün olmazdı. Kriz başladığı andan itibaren büyük destek verdi. Gerçekten çok önemli bir destekti. Bu anlamda sayın Büyükelçi ve eşine teşekkür ediyorum. İyi niyet elçimiz Tuba Büyüküstün'e teşekkür etmek isterim. Zamanını, enerjisini ve çocuklara olan tutkusunu yansıttı." diye konuştu.