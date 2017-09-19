Tudor kontrat istiyor

Yeni sezona yeni transferlerle yepyeni bir takım kurarak başlayan Galatasaray’da, teknik direktör Igor Tudor da artık geleceğinin belli olmasını istiyor...

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; yıllık 1 milyon euro’luk ücreti ile oyuncularından oldukça düşük bir rakama çalışan Hırvat teknik adamın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için yönetimin kendisine yapacağı teklifi beklediği ve kurduğu takımla yola devam etmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına denk gelen Şubat ayında Karabükspor’la yollarını ayırarak Galatasaray’a gelen ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Tudor’un anlaşması, 2018 Haziran ayında sona eriyor... 39 yaşındaki antrenör, devre arasında kendisiyle mukavele uzatılmasını bekliyor. Sezona fırtına gibi başlayıp 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla liderlik koltuğuna oturan Tudor, Galatasaray’ı şampiyon yapması halinde, sezon sonunda 200 bin euro prim almaya hak kazanacak.

MENAJERİ DEVREYE GİRECEK

Tudor’un menajeri Seric’in de yapacağı görüşmelerde, yönetimden bu konuda istekte bulunacağı ve futbolculardan oldukça az bir maaşa çalışan Hırvat hocanın ücretine zam yapılmasını isteyeceği konuşuluyor. Bu konuda henüz bir çalışma içine girmeyen yönetim ise hem Mayıs ayında yapılacak seçimi hem de Tudor’un sezon içinde sergileyeceği performansı bekleyerek sağlıklı bir karar vermek istiyor.

FEGHOULI OYNAYINCA '10'U GÖRÜRSÜNÜZ

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; teknik direktör Igor Tudor, beklenen performansın altında kalan Younes Belhanda’nın, Feghouli’nin 11’e monte edilmesiyle birlikte patlama yapacağını düşünüyor. Yöneticilerle yaptığı değerlendirmede Feghouli’nin düzenli oynamaya başladığında teknik kapasitesi yüksek Belhanda’nın da katkısının daha da artacağını belirten Tudor’un, “Sahada futbolcular birbirini ne kadar iyi anlarsa, o kadar başarılı olur. Feghouli’nin katılması ve Belhanda’yla uyum sağlaması, ikisinin de performansını etkileyecektir. Belhanda çok yetenekli. Sadece biraz zamana ihtiyacı var” dediği öğrenildi.