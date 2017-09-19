Tudor kontrat istiyor

Yeni sezona yeni transferlerle yepyeni bir takım kurarak başlayan Galatasaray’da, teknik direktör Igor Tudor da artık geleceğinin belli olmasını istiyor...
Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; yıllık 1 milyon euro’luk ücreti ile oyuncularından oldukça düşük bir rakama çalışan Hırvat teknik adamın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için yönetimin kendisine yapacağı teklifi beklediği ve kurduğu takımla yola devam etmek istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına denk gelen Şubat ayında Karabükspor’la yollarını ayırarak Galatasaray’a gelen ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Tudor’un anlaşması, 2018 Haziran ayında sona eriyor... 39 yaşındaki antrenör, devre arasında kendisiyle mukavele uzatılmasını bekliyor. Sezona fırtına gibi başlayıp 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla liderlik koltuğuna oturan Tudor, Galatasaray’ı şampiyon yapması halinde, sezon sonunda 200 bin euro prim almaya hak kazanacak.
MENAJERİ DEVREYE GİRECEK
Tudor’un menajeri Seric’in de yapacağı görüşmelerde, yönetimden bu konuda istekte bulunacağı ve futbolculardan oldukça az bir maaşa çalışan Hırvat hocanın ücretine zam yapılmasını isteyeceği konuşuluyor. Bu konuda henüz bir çalışma içine girmeyen yönetim ise hem Mayıs ayında yapılacak seçimi hem de Tudor’un sezon içinde sergileyeceği performansı bekleyerek sağlıklı bir karar vermek istiyor.
FEGHOULI OYNAYINCA '10'U GÖRÜRSÜNÜZ
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; teknik direktör Igor Tudor, beklenen performansın altında kalan Younes Belhanda’nın, Feghouli’nin 11’e monte edilmesiyle birlikte patlama yapacağını düşünüyor. Yöneticilerle yaptığı değerlendirmede Feghouli’nin düzenli oynamaya başladığında teknik kapasitesi yüksek Belhanda’nın da katkısının daha da artacağını belirten Tudor’un, “Sahada futbolcular birbirini ne kadar iyi anlarsa, o kadar başarılı olur. Feghouli’nin katılması ve Belhanda’yla uyum sağlaması, ikisinin de performansını etkileyecektir. Belhanda çok yetenekli. Sadece biraz zamana ihtiyacı var” dediği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 3 dakika öncehemen kalktı ya bi dur ilk yarı bitsin00
-
Misafir 5 dakika önceHadi dışarı00
-
Misafir 5 dakika önceSen önce şampiyon yap 2000 + 2 yıl kontrat alırsın. Yok öyle bedava para00