Cadde'de yer alan habere göre; Şarkıcı Rafet El Roman'la ayrılığı sonrası çocuklarına hasret kalan Tuğba Altıntop'un bu hasreti sadece yaz dönemlerinde, tatillerde son buluyordu. Artık kızlarının temelli olarak Türkiye'ye dönüş yaptığını belirten Altınop, "Şevval de ablası Suelnur da artık temelli olarak Türkiye'ye yanıma geldiler. Eskisi gibi yaz aylarında değil artık sürekli olarak beraberiz. Artık o geçmişteki günleri hatırlamıyorum bile. Kızlarıma, evlatlarıma kavuşunca her şeyi unuttum" açıklamasında bulundu.



Çalışmaya devam ettiğini dile getiren Altıntop, İstanbul dışında sürekli sunuculuk ve sahne teklifleri geldiğini ve bunları değerlendirdiğini söyledi.



Şehir dışı işlerinde dahi kızlarını yanından ayırmadığını vurgulayan Tuğba Altıntop, "Her anımız beraber geçiyor. Onlarsız geçen yılların açısını çıkartıyoruz. Sürekli kızlarımla beraber vakit geçirmekten, onlarla beraber eğlenmekten inanılmaz keyif alıyorum ve mutlu oluyorum" dedi.



Şevval'in, annesi Tuğba Altıntop'un boyuna gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Tuğba Altıntop'u kızı ile görenler, ikiliyi anne-kızdan çok iki yakın arkadaşa benzettiler.

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