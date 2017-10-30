TÜİK ekonomik güven endeksini açıkladı

Endeks Ağustos ayında 2012'den bu yana en yüksek olan 106 değerini almıştı.

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte. TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Tüketici Güven Endeksi