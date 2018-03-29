Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, mart sonunda ay ortasına kıyasla 0,6 puan azalarak 101,4 oldu.

AA'nın aktardığına göre; böylece son 14 yılın en yüksek seviyesinden gerileyen endeksin, 102’de sabit kalması bekleniyordu. UMICH, şubat ayında ise 99,7 değerini almıştı.

Rapor, ayrıca, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin 122,8’den 121,2’ye indiğini, tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin ise 88,6'dan 88,8’e yükseldiğini ortaya koydu. kadarına da pes! Laptopun içerisine gizlemişler

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