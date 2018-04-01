Tüm acil çağrılar 112’de toplanıyor

Vatandaşların olası acil durumlarda yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmalarını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin yanıt verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hayata geçiriliyor.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 155 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine tek bir numaradan, 112’den yardım çağrısında bulunabilecek. 112’ye gelen yardım çağrısı merkezdeki görevliler tarafından anında ilgili konunun uzmanlarına bildirilerek olay yerine ekipler sevk edilecek.

İçişleri Bakanlığı, proje kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 24 ilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Yıl sonuna kadar 48 il daha eklenecek ve toplam 72 ilde vatandaşlar tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabilecek. Bir şehre en yakın başka bir şehirden destek gönderebilecek veya yönetilebilecek.

Yerli yazılım

İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve diğer dillerde hizmet veren yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yazılımı, yerli imkânlarla İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirildi. Sistem, siber saldırılardan etkilenmeyecek. Yerli navigasyon sistemleriyle yardım ekiplerinin en kısa sürede olay yerine ulaşması sağlanacak. Yazılım, Dubai’de düzenlenen “Kamuda En Yenilikçi Bilişim Projesi” ödülüne layık bulunmuştu.

E-Call sistemi

Çağrı merkezleri yeni nesil araçlardaki, acil durumlarda otomatik 112 araması yapan e-Call adlı sistemi ile de entegre olacak. Sistemle fabrika çıkışı araçlarda sensörlere entegre bir modem bulunacak. Bir çarpışmadan sonra araç içi sensörlerin aktivasyonuyla otomatik olarak veya araç içinde bulunan kişinin kalp krizi geçirmesi gibi acil durumlarda araç kabini içerisinde bulunan butona basılmasıyla çağrı otomatik başlatılacak.