Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri, Nazimiye İlçesi'ne bağlı Büyükyurt ve Dokuzkaya bölgelerinde bir haftadan bu yana sürdürdükleri operasyonlarda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi için hazırlanan 7 ayrı sığınak ve 1 depo içerisinde, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi bularak imha etti.

DHA'nın haberine göre; Tunceli Valiliği, Nazimiye İlçesi kırsal kesiminde bulunan 7 ton gıda ve yaşam malzemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 13 Eylül 2017 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazımiye ilçesi kırsal kesiminde operasyon başlatıldığı hatırlatılırken şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında, 5 Eylül 2017 Tarihinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde 7 sığınak ve 1 depoda; 500 kilo un, 100 kilo toz şeker, 50 litre sıvı yağ, 50 kilo makarna, 20 kilo katı yağ, 50 kilo kuruyemiş, 40 kilo zeytin, 20 kilo mısır, 80 kilo turşu, 300 paket hazır çorba, 5 adet büyük akü, 100 metre elektrik kablosu, 100 metre branda, 100 metre naylon, 300 litrelik su tankı, 6 adet soba, ve çok miktarda yaşamsal malzeme, örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiştir."