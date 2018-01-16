Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gece Tunceli-Pürümer Karayolu üzerinde gerçekleştirdiği operasyona PKK'nın olası bir saldırı planı önlendi. Yoğun sis ve yağmura rağmen gerçekleştirilen ve Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği gece yarısı operasyonunda, karayolunun 35'inci kilometresindeki Bilgili mevkiinde eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen bölücü terör örgütüne darbe vuruldu. Çevrede yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan 26 teneke kutu içerisinde yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğu düzeneğinin yanısı sıra mühimmat, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLENDİ
DHA'nın haberine göre, askeri kaynaklar, özellikle 1 ton dolayındaki amonyum nitrat, 400 metre kablo, 16 adet bil bloğuna dikkat çekerek, son zamanlarda düzenlenen operasyonlarla büyük kayıplar veren PKK'nın örgüte moral kazandırmak için sansasyonel bir saldırı hazırlığı içerisinde bulunduğunu ve bu operasyonla bunun engellendiğini belirttiler.
TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi;
"İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Pülümür Karayolu üzerinde icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 m. kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
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