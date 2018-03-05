Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Turgay Yıldırım, Kanser Savaşçıları Derneği'nin, "Saçım saçın olsun" olsun kampanyasına destek olmak için, uzun zamandır büyüttüğü saçlarını kestirdi.

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İHA'nın haberine göre; kanser tedavisi nedeniyle saçları dökülen hastalara peruk yapılması için saçlarını kestirdiğini söyleyen Öğretmen Turgay Yıldırım, "Kanser Savaşçıları Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu kampanyaya destek olmak için uzun zamandır büyüttüğüm saçlarımı kestirdim. Kestirdiğim bu saçımı, derneğe gönderdim. Bağışlanan saçlar anlaşmalı peruk merkezlerinde peruk haline getirilmektedir. Yapılan peruklar kişilerin istek ve zevklerine göre yapılmaktadır. Güzel bir peruk yapılması için, saçını bağışlamak isteyen kişilerin saçları en az 30 cm uzunluğunda, belirli bir gürlükte ve boya gibi kimyasal maddelerle yıpranmamış saçlar oluşmaktadır. Benim saçım da istenen kriterlere uygundu. Ben de saçlarımı bağışladım. Kanser nedeniyle saçları dökülen hastalara bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Giden can geri gelmiyor ama kökü bizde olan saç tekrar geliyor" diye konuştu.

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