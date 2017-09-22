Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi, ABD National Geographic Creative Ajansı’nın ilk Türk fotoğrafçısı, ekolog, ornitolog ve çevrebilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyada bir ilke imza attı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yaban hayatına yönelik tehlikeli ortamlardaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan Şekercioğlu, dünyada varlığı bilinmeyen Etiyopya aslanını, hem de bir pençe uzaklığında ilk kez görüntüledi. Şekercioğlu, Etiyopya aslanının dişisini ve 2 yavrusunu gündüz, erkeğini ise gece doğada ilk kez görüntüleyen kişi oldu.