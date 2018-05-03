Rusya’dan Türkiye’ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın inşaatında çalışan 382 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi “Pioneering Spirit”, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit’in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre gemi, dün sabah saat 05.30 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. Geminin geçişi yaklaşık 5 saat sürdü. Dev gemi, Hollanda’ya gitmek üzere Marmara’ya açıldı. Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi, Habertürk tarafından drone ile görüntülendi. Tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilen “Pionering Spirit”, Türk Akım projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz’e geri dönecek. Vatandaşlar, geminin geçiş anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

PIONEERING SPIRIT

- Boyu: 382 metre

- Genişliği: 124 metre

- Yapım yılı: 2011-2014

- Yapım yeri: Güney Kore (Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering)

- Borda kaldırma kapasitesi: 48 bin ton

- Ceket tipi kaldırma kapasitesi: 20 bin ton

- Boru döşeme kapasitesi: 2 bin ton

- Özelliği: Geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

- Rekoru: 2017 Nisan ayında, Kuzey Denizi’nde, Shell’in 24 bin tonluk ikonik Brent Delta platformu bordasını tek seferde kaldırarak, ağır yük kaldırma operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER