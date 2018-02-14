Türk Askeri Burseya Dağı'nı böyle temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda örgüt mensuplarınca tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce temizleniyor. Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının yaklaşık 4 yıl boyunca işgal ettiği beton blok ve tünellerle adeta kaleye dönüştürülen dağda, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), özel eğitimli köpeklerle aralıksız çalışıyor.

Aralarında anti tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol sağlanabilen el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmatı imha eden ekipler, arama tarama çalışmaları sırasında patlayıcı tespit dedektörleri ve sinyal kesici jammer da kullanıyor.

Dağın farklı noktalarına tuzaklandığı belirlenen patlayıcılar, bölge güvenliği sağlandıktan sonra kontrollü infilak ettiriliyor.

Özellikle askeri birliklerin geçiş güzergahlarına tuzaklanmış patlayıcıların imhası sürerken, bölgede bol miktarda yabancı menşeli anti tank mayını bulunması dikkati çekiyor.

MAYIN ARAMA KMPEĞİ DE KULLANILIYOR

METİ görevlilerinin çalışmalarına mayın arama köpeği 5 yaşındaki "Zati" de destek veriyor. Özellikle mayınların bulunmasında başarılı olan "Zati", bugüne kadar onlarca mayının yerini tespit ederek, ekiplerin işini kolaylaştırdı.

Bölgede harekatı takip eden AA ekibi, Burseya Dağı'nda METİ'nin çalışmalarını kayda aldığı sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhasını da görüntülendi. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki el yapımı patlayıcının dedektörler yardımıyla yerinin tespit edilmesinin ardından bomba imha ekipleri bölge güvenliğini sağladı.

İncelemenin ardından el yapımı patlayıcının imhasına karar veren uzman ekip, bölgeyi boşalttıktan sonra zamanlamalı fitil kullanarak el yapımı patlayıcıyı kontrollü infilak ettirdi.

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