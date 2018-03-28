8 Türk bilim insanı, 1 Türk doktor ve 1 Belçikalı lojistik uzmanından oluşan 10 kişilik heyet, 15 Mart’ta buzul kıtaya ayak bastı. Heyet, bölgede ilk olarak kamp kurdu, yiyeceklerini saklayabilmek için büyük bir iglo yaptı. Kamp, Türkiye’nin kıtadaki ilk geçici yerleşkesi olma özelliği taşıyor. Ayrıca 18 kişilik bir başka grup ise Şile bandıralı gemi ile denizde çalışmalarını sürdürecek. Sefer kapsamında, bilim insanları jeoloji, mikrobiyoloji, bitki bilim, tıp, meteoroloji/ atmosfer gibi konularda araştırma yapacak. 32 üniversitenin ve 83 araştırmacının paydaşı olduğu 18 proje yürütülecek. Projeler arasında mantarların ilaç potansiyellerinin incelemesi, kara ve deniz buzullarında mineral tespiti de bulunuyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türk bilim üssü için en uygun nokta belirlenecek. Yıl sonuna kadar Türk bilim üssü kurulmasına karar verilerek, Antarktika Antlaşmalar Sistemi sekretaryasına kararımızı bildireceğiz. Sekretaryanın değerlendirmesi sonrası üs kurulmasına yönelik çalışmalar başlayacak” dedi.

‘ÇAĞRI BÜTÇESİ 1 MİLYON EURO’

Kıtadaki 3 noktaya Türk isimlerinin verildiğini de kaydeden Bakan Özlü, “Kıtaya ilk giden Türk insanı olan Atok Karaali’nin ismi kayalıklara, Güney Kutbu’na giden ilk Türk kadını unvanını taşıyan Serap Tilav’ın ismi bir buz diline ve Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan’ın ismi de bir tepeye verildi” diye konuştu. Sefer dışında, kıtadaki diğer üslere de 8 kişinin gönderildiğini belirten Özlü, bunlardan 5’inin döndüğünü 3’ünün ise nisan ayında döneceğini kaydetti.

Özlü, TÜBİTAK aracılığıyla yapılan kutup çağrısını hatırlatarak, “Çağrı ile kutup alanındaki araştırmaların desteklenmesini, danışman ülke statüsüne geçme yolunda yetkinliğimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Çağrı bütçesi 1 milyon Euro ve mayıs sonuna kadar açık” dedi.