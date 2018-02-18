Türk dağcılar Serdal Televi ile Mustafa Aksoy, Kafkaslar’ın en yüksek noktalarından biri olan Gürcistan’daki 5047 metrelik Kazbek Dağı’na tırmanarak bir ilke imza attı. 4 bin metrede başlayan kar ve buz rotası “Dragons Rock’s’a kışın tırmanan ilk Türk dağcı ekibi olan Aksoy ve Televi, başarılarını 7 yıl önce aynı dağa tırmanmaya çalışırken hayatını kaybeden arkadaşları Emre Kuruoğlu’na armağan ettiler.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 8 günde tamamladıkları zorlu tırmanışla ilgili Mustafa Aksoy, şunları dedi:

“Rota, taş düşmesi, 60-65 derecelik eğimde cam buz yüzeyde kaymak, düşmek, eksi 40 dereceyi bulan havada donmak, buzul çatlaklarına düşmek ve klasik rotasını bilmiyorsanız dönüşte kaybolma garantili 22 saatlik bir süreci barındırıyor. Yaşadığımız onca probleme rağmen, 17 saat süren tırmanış zirvede son buldu. 5 saatlik iniş de zorlu oldu.”

Kazbek Dağı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in 150 km kuzeyinde.

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