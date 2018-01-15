Türk doktorlar Nijer'de şifa dağıttı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gönüllüler Hareketi tarafından Nijer'de gerçekleştirilen organizasyonda, 12 günde 725 katarak ameliyatı ile 2 bin 728 klinik muayene yapıldı.



AA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin açıklamasına göre, uzman doktor Selim Genç başkanlığında 6 doktor ve 7 hemşireden oluşan ekip tarafından Nijer'in Maradi bölgesinde Tessoua ve Aguie'deki hastanelerde çok sayıda kişi tedavi edildi.



Ekibin 12 günlük çalışmasında ücretsiz olarak hizmet alan hastaların yapılan tedavi ve ameliyatlar sonrasında yeniden ışıkla buluşması sağlandı.

Amaç 720 kilometre uzaklıkta ihtiyaç sahiplerinin görülmesini sağlamak



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker, Nijer'in başkenti Niamey'e 720 kilometre uzaklıkta bir bölgede ihtiyaç sahibi insanların yeniden görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Kataraktın, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması olduğunu vurgulayan Eker, şunları kaydetti: "Başka bir ifadeyle görüşün, buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuşçasına bozulmasıdır. Yaptığımız ameliyatlarla hastalar adeta karanlık bir günün ardından aydınlığa ulaşmış gibi oluyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamıdır. 1903 ruhuyla kadim coğrafyamıza sağlık profesyoneli yetiştirmeye ve sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz."

nijer

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER