Türk Loydu Aselsan'ın demiryolu tasarım çalışmasına onay verdi

ASELSAN'ın demiryolu kaynak tasarım çalışmaları Türk Loydunca onaylandı.

Türk Loydundan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, Türkiye'nin demiryolu sektöründe ihtiyaç duyulan kritik öneme sahip teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek üzere çalışmalarına hız verdi. Güç elektroniğindeki tecrübesini demiryolu endüstrisinin ihtiyaçlarına uyarlayan ASELSAN, bu kapsamda cer sistemleri ve cer kontrol birimleri dışında yerli sinyalizasyon ve hibrit lokomotif geliştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.

Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynaklı imalatlarının kalite şartlarını düzenleyen EN 15085 standart serisinin imalatçı tarafından içselleştirilmesi, kaynak kalitesinin emniyete doğrudan etki ettiği demiryolu sistemleri için büyük önem taşıyor.

Bu standarda göre, imalatçıların belgelendirmesini yapmak üzere yetkilendirilen Türk Loydu, ASELSAN'da kaynak tasarımı yapmak üzere belgelendirme denetimi gerçekleştirdi ve denetim neticesinde şirket EN 15085-2'ye göre belgelendirilmeye hak kazandı.

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