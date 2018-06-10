Türk savunma sanayii sektörü, Fransa’da düzenlenecek Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na çıkarma yapıyor. Fuarda, Türkiye’yi ASELSAN, HAVELSAN, OTOKAR ve BMC’nin de aralarında bulunduğu 59 firma temsil edecek.

Fransa’nın başkenti Paris’te 11-15 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Eurosatory, dünyanın en büyük savunma fuarları arasında yer alıyor. Bu yıl fuara 55 binden fazla katılımcı, bin 500’ün üzerinde tedarikçi, 250’ye yakın resmi delegasyon ve 100’den fazla ülkeden on binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Türk ürünlerinin satışıyla ilgili olarak 20’den fazla ülke heyetiyle görüşmeler yapılacak

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre fuarda, Türk firmaları özellikle zırhlı kara araçları, silah sistemleri, elektronik sistemler, füze sistemleri, simülatörler, lojistik, askeri teçhizat ve tekstil ürünleriyle ön plana çıkacak.