Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştirilen Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda Umman Kara Kuvvetleri için üretilen PARS III 8x8 ile Malezya Kara Kuvvetlerinin envanterine giren AV8 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlarını sergiledi.
FNSS, 2000’li yılların başında, 6x6 ve 8x8 araçlardan oluşan yeni nesil taktik tekerlekli zırhlı araç ailesi geliştirdi ve PARS adını verdi. En modern teknolojiler uygulanan PARS, maliyet ve lojistik destek avantajlarıyla ilgi gördü.
PARS 8x8'in versiyonu olan AV8, 257 adet ve 12 farklı görev konfigürasyonuyla Malezya ordusu tarafından tercih edildi. Umman Kara Kuvvetleri için de PARS III 8x8 ve PARS III 6x6 olmak üzere toplam 13 konfigürasyonda 172 zırhlı araç siparişi alındı.
FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi Yöneticisi Cem Altınışık, PARS ürün ailesinin zorlu süreçler sonunda önemli ihracat başarıları yakaladığını söyledi.PARS ürün ailesi sınıfında uluslararası pazarda çok büyük rakipler bulunduğunu ifade eden Altınışık, şöyle konuştu:
Ortadoğu, Güneydoğu Asya gibi pazarlara çıktığınızda dünyada bu konuda yıllardır çalışmış ve bu alanlarda hedef ülkelerde yıllarca satış yapmış ülkeler var. Bunlar yeni oluşmuş firmalar değil. Umman örneğinde, güçlü bir rekabetin sonucunda buna karar verildi. Kullanıcı, aracı kendi ülkesi ve şartlarında test etti ve testlerden FNSS başarılı çıktı. İhracat sürecinden önce aracın tekrar Umman ordusu şartları ve isterlerine göre konfigüre edilmesi gerekiyordu. AV8 Gempita ise başka bir 8x8 ürünümüz.
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