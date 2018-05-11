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Ortadoğu, Güneydoğu Asya gibi pazarlara çıktığınızda dünyada bu konuda yıllardır çalışmış ve bu alanlarda hedef ülkelerde yıllarca satış yapmış ülkeler var. Bunlar yeni oluşmuş firmalar değil. Umman örneğinde, güçlü bir rekabetin sonucunda buna karar verildi. Kullanıcı, aracı kendi ülkesi ve şartlarında test etti ve testlerden FNSS başarılı çıktı. İhracat sürecinden önce aracın tekrar Umman ordusu şartları ve isterlerine göre konfigüre edilmesi gerekiyordu. AV8 Gempita ise başka bir 8x8 ürünümüz.