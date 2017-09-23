HT Magazin'de Mehmet Çalışkan, Adana Altın Koza Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümünün gözde hale gelmesini işledi.

Geçen yıla kadar sinemacıların yarışma bölümünde olmayı tercih ettiği festival Antalya Film Festivali’ydi. Altın Koza Film Festivali ikinci sıradaydı. Antalya Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünü kaldırmasıyla bu yıldan itibaren Türk sinemasının kalbi artık Altın Koza Film Festivali’nde atacak.

Antalya Film Festivali yönetiminin çok tartışılan ulusal yarışmanın kaldırılma kararının ardından sinemacılar bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 24’üncü Altın Koza Film Festivali’ne yöneldi. Böylelikle festivalin içeriği zenginleşti. Emre Erdoğdu ‘Kar’ı, Onur Saylak ‘Daha’yı ve Semih Kaplanoğlu ‘Buğday’ı Antalya Film Festivali’ne gönderecekti. Ne var ki ulusal yarışmanın kaldırılması bu üç filmin rotayı Altın Koza Film Festivali’ne çevirmesine neden oldu.

630 BİN TL DAĞITILACAK

5 kategoride yarışmanın düzenleneceği Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metrajlı Yarışması’nda toplam 630 bin TL ödül dağıtılacak. 10 filmin katıldığı ve en iyi filme 350 bin TL verilecek yarışmada ödülleri hangi filmlerin ve kimlerin alacağına Erden Kıral’ın başkanlığındaki Algı Eke, Fırat Yücel, Hüseyin Karabey, Murat Hasarı, Uğur İçbak ve Selma Güneri’den oluşan jüri karar verecek

‘Adana’nın yolu açılıyor’

Mehmet AÇAR (Habertürk Sinema Yazarı):

Antalya, özellikle ulusal yarışma bölümü nedeniyle rekabet edilmesi zor bir festivaldi. Adana ve İstanbul, Antalya’yla daha iyi rekabet edebilmek, en iyi filmleri kendilerine çekebilmek için farklı stratejiler geliştirmiş, ödül paralarını artırmışlardı... Yine de gerek sektör gerekse izleyici açısından Antalya hâlâ en önemli festivaldi. Oradaki rekabetin benzeri başka hiçbir yerde yoktu. Şimdi Antalya, öncelikle Adana’nın yolunu açıyor. Adana’nın içeride bir numaralı festival olması için artık sadece ulusal yarışma yapması yetecek. Kaldı ki, bu yıl Adana son yılların en iyi yarışmalarından biriyle geliyor karşımıza. Antalya’nın işi gerçekten çok zor. Uluslararası yarışmayla medyanın ilgisini asla çekemezler. Sonuçlar kimsenin ilgisini çekmez. Yabancı yıldızları Türkiye’ye getirmekten başka şansları yok. Bunun büyük bütçeler gerektirdiğini de artık herkes biliyor.

‘Adana tek kaldı’

Kerem AKÇA (Adana Film Festivali Uluslararası Program Direktörü / Habertürk Sinema Yazarı):

Adana Film Festivali’nin ulusal seçkisi zaten yıllardır Antalya’nın sürekli değişen yönetimleri sebebiyle öne çıkmaya başlamıştı. Antalya’nın ‘yerli ilk filmler’ yarışması yapma zamanı çoktan gelmişti. Antalya’nın ulusal yarışmayı kaldırması ile Adana tek kaldı. Ben esasen uluslararası programla ilgilensem de Antalya’nın durumunu öğrendikten sonra bunun sorumluluğunu omuzlarımda hissederek çalıştım. Açıkçası ülke sinemasının bu kadar başarılı üretim yaptığı bir ortamda ulusal yarışmayı kestirip atmaya akıl sır erdirmek mümkün değil. Film Forum ayrı bir fırsat yaratsa da... Adana’da ilk kez başlattığımız güçlü uluslararası yarışmaya dahi 2 yerli film almayı uygun buldum, üstelik hak eden 2-3 film daha vardı...

ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

AŞKIN GÖREN GÖZLERE İHTİYACI YOK

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman

BUĞDAY

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin

DAHA

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Onur Akgülgil

EKSİ BİR

Yönetmen: Orhan Oğuz

Oyuncular: Nilüfer Açıkalın, Ercan Kesal

İŞE YARAR BİR ŞEY

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Başak Köklükaya, Yiğit Özşener, Öykü Karayel

KAR

Yönetmen: Emre Erdoğdu

Oyuncular: Doğaç Yıldız, Hazar Ergüçlü, Ümit Çırak, Ozan Uygun, Halil İbrahim Babur

KÖRFEZ

Yönetmen: Emre Yeksan

Oyuncular: Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül

MURTAZA

Yönetmen: Özgür Sevimli

Oyuncular: Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya, Mine Teber

SOFRA SIRLARI

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy

TAŞ

Yönetmen: Orhan Eskiköy

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Jale Arıkan, Beste Kökdemir