Türkeş'in 100'üncü doğum gününe MHP'den özel kutlama

MHP, partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in 100’üncü doğum günü için özel bir kutlama programı hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Arena’da 26 Kasım’da toplantı yapılacak. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Toplantıda, 25 Kasım 1917’de doğan ve 4 Nisan 1997’de yaşamını yitiren Türkeş’in hayatından kesitler sunulacak.
MHP Lideri Bahçeli, 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olağan kongreye yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da 2019’da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik uyum yasaları çerçevesinde ittifak ve seçim barajı konusunun yeniden ele alınması için çalışıyor. Bahçeli, İYİ Parti’nin ülkücü taban üzerinde etkili olmasını engellemek için özellikle bu yeni söylemin tabana iyi anlatılması için çalışma yürütüyor. Önceki gün MYK’yı toplayan Bahçeli, “Baraj korkusu yaşanıyor” iddialarına karşı, seçim barajını tartışmaya açmasının MHP’nin partisel kaygısından kaynaklanmadığını, hükümete verilen desteğin bu kaygıdan çok “beka sorunu ile karşı karşıya olan Türkiye’nin terörle mücadelede ve uluslararası saldırılardan başarıyla çıkması için verildiği” tezinin tabana anlatılmasını istedi.
Yurt gezilerine de devam eden MHP Lideri, bir süre önce yaptığı Manisa seyahatini bu kez ilçelere yayarak tekrarlayacak. Gelecek hafta gerçekleşecek gezide Bahçeli, mesajlarını MHP’nin etkili olduğu yerlerde doğrudan seçmenine ulaştıracak. MHP Lideri, aynı doğrultuda 3 Aralık’ta Ankara’da il başkanlarını, 8-10 Aralık tarihlerinde de Antalya’da belediye başkanlarını toplayarak, mesajların seçmene ulaştırılması ve ikna çalışmaları için yeni dönemin kodları hakkında partililere mesaj verecek.
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