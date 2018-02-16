'Türkiye aşı üssü olacak'

Sağlık-Der ve Sağlık-Sen tarafından, Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirilen çalışma ve reformlara destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezinin desteğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi" başladı.
Yeni Türkiye'nin sağlık vizyonu hedefi kapsamında, Turizm Merkezi Belek'te bir otelde düzenlenen kongreye, 8 ülkeden 420 bilim insanı katıldı. Programda 41 oturum gerçekleştirilecek, 30 bildiri, 14 poster çalışması sunulacak.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, açılışta yaptığı konuşmada, zengin içerikli bir kongre gerçekleştirildiğini, Türkiye'de son 15 yılda sağlıkta ciddi adımlar atıldığını söyledi.
İlter, Türkiye'nin sağlık göstergelerinde artık gelişmiş ülkeler seviyesine çıktığını hatta bazılarında pek çok ülkeyi geride bıraktığını dile getirdi.
Beklenen yaşam sürelerinin arttığını, anne ölümlerinin 14'lü rakamların altına düştüğünü, bebek ölümlerinin azalarak iyi oranlara geldiğini ifade eden İlter, "Yüzde 98'lik aşılama oranlarımız, pek çok gelişmiş ülkenin yapamadığı oranlarda. Türkiye'de artık kızamık vakası yok ama Avrupa kızamık vakalarında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor" diye konuştu.
Amerika'da binlerce kişinin grip kaynaklı hastalıklardan öldüğüne değinen İlter, sahadaki çalışmalar sonucunda Türkiye'nin sağlık alanında geliştiğini kaydetti.
Şehir hastanelerinin dünyaya örnek olduğunu aktaran İlter, birçok ülkenin şehir hastanelerinin yapılanmasını yerinde görmek için geldiğini, çalışmalar yaptığını bildirdi.
"HEPATİT A AŞISINI ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETECEĞİZ"
İlter, Türkiye'nin artık sağlıkta iyi hizmet sunmanın ötesinde sağlıkla ilgili teknoloji transferlerine de başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Ar-Ge çalışmalarımızı iyice artırdık. Yerli aşı üretme çalışmalarımız üniversitelerimizde son hız devam ediyor. Teknoloji transferi kapsamında dün ihalemiz yayımlandı. Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek. Türkiye aşı üssü olacak. Ultrason, tomografi cihazlarımızı Türkiye'de üreteceğiz."
Kongrede alınacak kararları önemsediklerini anlatan İlter, ileri dönem planlamalarında kongreden çıkacak sonuç bildirgesinin yollarını aydınlatacağını dile getirdi.
Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Kasım Sezen de hekimlerin alanlarında iyi olmalarının yanında vatandaşlara da iyi davranması gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşa iyi davranırsak hem kendimiz mutlu oluyoruz hem de etrafa mutluluk saçarız." dedi.
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