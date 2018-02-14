Kuveyt, Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. Pazartesi günü başlayan konferansa 2 bine yakın yatırımcı firmalardan temsilci katıldı. Konferansta Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Kandil'e Afrin benzeri operasyon yapılacak mı şeklinde gelen bir soruya, 'Olmalı' şeklinde yanıt verdi. "Firmalarımızın yüklendiği ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar değerinde. 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk. Firmalarımızı hem projeleri üstlenmeye, hem yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli." şeklinde açıklamada bulundu.

Irak'ın ekonomisi ve altyapısının yeniden inşası için bir araya gelen liderler Irak'ı masaya yatırdı. Bugün gerçekleştirilen oturumda konuşan Irak Başbakanı Haydar İbadi, yolsuzlukla mücadele edileceğini ifade ederek konferansa katılanlara teşekkür etti.

İBADİ: MÜCADELE ETMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

İbadi, terör örgütü DEAŞ'la mücadele sırasında halkın yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Irak'ta 5 milyon kişi yerinden olmuş durumda. DEAŞ'la dört yıl süren savaşın ardından hükümet çatışma bölgelerinden ayrılanların yarısının evlerine dönmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin büyümeyi engelleyen idari sıkıntı içinde olduğunu kabul eden İbadi, "Prosedürleri basitleştirmek için ciddiyetle çalışıyoruz. Terörden daha az tehlikeli olmayan yolsuzlukla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Irak, yatırım arayışında olduğu yaklaşık 157 projenin listesini yayınlamıştı. Projeler arasında Musul Havalimanı gibi yıkılmış tesislerin yeniden inşası ve ekonominin canlandırılmasına yönelik adımlar yer alıyor.

88.2 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Irak'ın istikrarı ve insani yardımlar kapsamında 400 milyon euro yatırımda bulunacaklarını belirtti.

Mogherini, "AB, Irak'ın istikrarına kavuşması ve insani yardımlar kapsamında 400 milyon euro yatırımda bulunacak. Bu yükümlülük, AB ülkelerinin bireysel yardımlarından farklı olarak, AB'nin bütçesinden karşılanacak." dedi.

Mogherini, AB ve ABD'nin geçen yıl Irak halkına 3,5 milyar dolar destekte bulunduğunu ifade etti.

Iraklı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan ülkenin batı ve kuzey bölgelerinin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

KUVEYT, TÜRKİYE'DEN SONRA EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKE

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Irak'ın yeniden imarı için kredi ve yatırım fırsatları çerçevesinde ülkesinin 2 milyar dolarlık bütçe ayırdığını belirtti.

Emir Sabah, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleşen "Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Irak için 2 milyar dolarlık bütçe tahsis edildi. Bunun 1 milyar doları, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'ndan kredi olarak, diğer 1 milyar dolar ise Irak'taki yatırım fırsatları için ayrıldı." dedi.

Konferansta, Suudi Arabistan, Irak hükümetine 1.5 milyar dolar yardım göndereceği açıklamasında bulundu.

AB'NİN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP ALMANYA'DAN 432 MİLYON DOLAR!

Avrupa Birliği, üye ülkelerin yapacağı yardımların yanı sıra, Bağdat'a 400 milyon dolarlık yardım teklifinde bulunurken, Almanya ise 432 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulundu.

ABD: DOĞRUDAN YARDIM YAPAMAYIZ

Türkiye ziyareti öncesinde soğuk mesajlara da imza atan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, doğrudan finansal bir yardım sağlayamayacaklarını belirterek, ABD'deki Eximbank'ın Bağdat yönetimi ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapabileceğini ifade etti.

2014 yılından bu yana ABD yönetiminin Irak'a 1.7 milyar dolarlık insani yardım ile 6 milyar dolarlık ekonomik destek verdiği belirtildi.

2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un DEAŞ tarafından ele geçirilmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, DEAŞ'ın ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti. Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11.500 evin yıkıldığı 35.000 evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi. DEAŞ'la ülkenin kuzey ve batısındaki mücadelede 100 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

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