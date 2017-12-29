Rusya ile Türkiye arasında S-400 imzaları atıldı. Rusya'dan bir heyetin konuyla ilgili olarak Ankara'ya geldiği belirtildi.

Türkiye'ye 2 sistem ve 4 batarya getirileceği bildirildi. Türkiye'nin Rusya'ya S-400 hava savunma sistemleri için 2.5 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

S-400 NEDİR?

S-400 füze sistemleri, Rusya tarafından üretilen kısa, orta ve uzun menzilli olmak üzere S-300'ün adından geliştirilen yeni nesil hava savunma sistemidir.

1980'li yılların başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, SSCB'nin dağılmasının ardından üretim sürecinde aksama yaşadı. Bu nedenle beklenen süreden çok daha uzun bir sürede üretilen S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özelliği birden fazla aynı hedefi aynı anda takip edebilmesidir. Aynı zamanda gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındıran S-400 füzeleri, dünya genelinde sayılı hava savunma sistemleri arasındadır.

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptirm ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

son dakika

son dakika haberi

s-400

s400 son dakika

rusya

S-400 nedir?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER