A Milli Futbol Takımı, Tunus ile İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkıyor. A Milli Futbol Takımı yarın İsviçre'deki hazırlık maçındaki rakibi Tunus ile 27 yıl sonra karşı karşıya geliyor.

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TÜRKİYE - TUNUS



TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

TUNUS: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi, Badri, Skhiri, Sassi, Sliti, Khaoui, Khalifa

TEKNİK DİREKTÖR: Nabil Maaloul

STAT: Cenevre

SAAT: 21:15

HAKEM: Fedayi San

YAYIN: S Sport

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 10. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lucuscu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 5'i özel 9 maçta 10 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.

2018'DEKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Tunus karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü hazırlık maçını oynuyor.

Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, son olarak İstanbul'da İran'ı 2-1 yendi.

TUNUS İLE TÜRKİYE 27 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA!

A Milli Futbol Takımı yarın İsviçre'deki hazırlık maçındaki rakibi Tunus ile 27 yıl sonra karşı karşıya geliyor.

İki ekip son olarak 27 Mart 1991'de Tunus'un başkenti Tunus şehrindeki El Menzah Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Tunus ve Türkiye arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

5. RANDEVU

Ay-yıldızlı ekip, Tunus ile tarihindeki 5. maçına çıkıyor.

İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 4 maçta Türkiye 1 galibiyet alırken, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tunus'un, Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 4 maçta A Milli Takım 4 kez Tunus filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Türkiye ve Tunus arasında oynanan son 3 maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK MAÇ 1964'TE

Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.