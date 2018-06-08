İzmir’de 64 yaşında hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan’ın cenaze namazına spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden Ümit Kayıhan için Alsancak Hocazade Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

HT Egeli'de yer alan habere göre eşi Sevil, çocukları Ekrem ve Nil’in taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına Vali Erol Ayyıldız, Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in yanı sıra aralarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, eski futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Alpay Özalan, teknik direktörler Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Reha Erginer’in de bulunduğu spor dünyasından birçok isim katıldı. Kayıhan’ın cenazesi Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan teknik direktörler, “Türk futbolunun başı sağolsun” dediler.

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