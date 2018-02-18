Habertürk, Almanya’da terör örgütü PKK’nın bağlantılı örgütlerinin gösteri ve eylemlerinin yasaklanmasının ayrıntılarına ulaştı. Türkiye ve Almanya içişleri bakanlıkları arasında “Terörizmle Mücadele”de yapılan işbirliğinin ardından terör örgütü ile bağlantılı grupların eylemleri yasaklandı. Türkiye ve Almanya içişleri bakanlıkları arasında “Terörizmle Mücadele” konusunda işbirliğini geliştirmek amacıyla ilk toplantı, 17-18 Ocak’ta Berlin’de yapıldı. Toplantının ikincisi 15 Şubat’ta Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Almanya İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörizm ve Çalışma Grubu Başkanı’nın başkanlıklarında gerçekleştirilen toplantıya, iki ülkenin güvenlik birimleri ile dışişleri bakanlıklarının temsilcileri katıldı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre toplantıda, Almanya’nın son dönemde terör örgütleri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamaların Türkiye tarafından dikkatle takip edildiği belirtildi. Toplantıda, terör örgütlerinin propaganda ve finans faaliyetlerine karşı mücadelede işbirliğinin artırılarak devam etmesi konusunda mutabakat sağlandı. Her iki ülke, terör örgütleri ve terörizmin uluslararası boyutu ile mücadelede ortak çalışmanın önemine vurgu yaptı.

İLK ADIM ATILDI

Toplantının ardından ilk somut adım Almanya’da atıldı. Terör örgütü PKK’ya yakın kuruluşların çatı örgütü NAV-DEM’e bundan sonra gösteri izni verilmeyeceği açıklandı. NAV-DEM’in Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı bahane ederek 16 Şubat’ta Köln ve Leverkusen’de yapmak istediği iki gösteriye izin verilmedi. Gerekçe olarak Almanya’da terör örgütü kabul edilen PKK’nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü elebaşının posterlerinin taşınma ve sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksekliği gösterildi. NAV-DEM’in 10 Şubat’ta Köln’de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

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