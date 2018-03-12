Twitter, haftaya @Dory, @CommonWhiteGirl, @memeprovider ve diğer kullanıcıların şakalarını birebir alarak paylaşan birçok popüler hesabı sosyal ağından men etti. Twitter kullanıcıları, fikir hırsızlığı yapan hesapların kapatılmasını sevinçle karşıladı.

Jack Dorsey liderliğindeki sosyal ağ, 22 Şubat’ta yaptığı duyuruda birebir aynı tweet’lerin gönderilmesini yasaklayan yeni kuralı devreye soktuğunu duyurmuştu. Twitter, birebir aynı tweet’lerin birden fazla profilden paylaşmasına izin vermemekle, yalan haberlerin yayılma hızını yavaşlatmayı hedefliyordu.

YASAK GELDİ! O TWEET'LER ARTIK GÖNDERİLEMEYECEK

San Francisco merkezli sosyal ağ ayrıca kullanıcılarının üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarına da izin vermiyor.

Diğer kullanıcıların paylaştığı İngilizce tweet’leri sistematik olarak doğrudan aldıkları saptanan ve sosyal ağdan men edilen hesapların toplam takipçi sayılarının milyonları bulduğu belirtiliyor.

Twitter sözcüsü, hamlenin sosyal ağdaki tekrarlayan içerikleri azaltacağını ve özgün tweet’lerin yaratıcılarına hak ettikleri krediyi vereceklerini umuyor.