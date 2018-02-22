Twitter, artık birden fazla profilden birebir aynı tweet’lerin gönderilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Rusya’yla bağlantısı olduğu iddia edilen Twitter bot’larının yalan haberler yaymak ve gündem yaratmak için aynı tweet’leri paylaştığı biliniyor. Sosyal ağ, yeni düzenlemesiyle yalan haberlerin yayılma hızını yavaşlatabileceğini ve kontrol altına alabileceğini umuyor.

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San Francisco merkezli sosyal ağ ayrıca kullanıcılarının üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarına da izin verilmeyeceğini ekledi.

Twitter ve diğer sosyal ağlar, Batılı hükümetler tarafından yalan haberlerin yayılması ve yabancı propagandasına alet olmakla suçlanıyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimi’nde had safhaya ulaşan yalan haberler, sosyal ağları bu konuda önleyici adımlar atmaya zorlamıştı.

Twitter Politikalar Ekibi’nden Yoel Roth, sosyal ağdaki yeni kısıtlamaların “bilgi kalitesini” artırmaya yönelik olduğunu söyledi.

TWİTTER UYGULAMASINI KALDIRDI! NASIL GİRECEKSİNİZ?