Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü UBER ile ilgili olarak “UBER diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemimiz var” açıklamasını yapmıştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre UBER taşımacılığıyla ilgili tüm yetkinin İstanbul Valisi Vasip Şahin’de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimatı verdi. Bunların üzerine trafik gidecek ve gereğini yapacak” demişti.

İşte bu açıklamanın ardından denetimlerini artıran Sivil Trafik Ekipler Amirliği, önceki akşam Kadıköy’de UBER ve SCOTTY araçlarına göz açtırmadı.

SCOTTY DE DENETLENDİ

Bağdat Caddesi’ne giden Sivil Trafik ekipleri, caddeye giren UBER araçlarını ve SCOTTY motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Kontrollerin ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne ‘ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak’ gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken, 29 yolcuya ise ‘ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak’ gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL ceza yazıldı.

İLGİNÇ DİYALOGLAR

UBER denetimleri dün gündüz saatlerinde de devam etti. Etiler’de bir AVM’nin önünde UBER araçlarını çeviren ekipler, tespit ettikleri sürücülere ve yolcularına ceza kesti. Denetimde polis ekipleriyle UBER sürücüleri ve yolcular arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Ekiplerin durdurduğu bir araç sürücüsü UBER olmadığını söyleyince, polis yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine, polis bu kez sürücünün adını sordu. Ancak yolcular sürücünün ismini bilemeyince ceza kesildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER