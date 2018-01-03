İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair'in Londra-Malaga uçağı ilginç anlara sahne oldu. İspanya'dan kalkmak üzere hazırlanan uçakta 50'li yaşlarında bir yolcu, bir anda acil çıkış kapısından fırlayarak kanada çıktı.

Aslım hastası olduğu ileri sürülen yolcunun uçaktan ayrılamayınca da böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Uçağın kanadında oturan adam tüm çabalara rağmen kalkmayınca havaalanı güvenliği olaya müdahale etti. Yolcuların ismi açıklanmayan adamı ikna etmeye çalıştığı ancak bunu başaramadıkları aktarıldı.El bagajıyla birlikte uçağın kanadına yönelen adamın bu anlarını kaydeden yolcular da gülmekten kendini alamadı.

Görgü tanıkları Polonya vatandaşı olduğu belirtilen yolcu astım hastası olduğunu ve nefes almakta güçlük çektiğini de ifade etti. Yolcunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Ryanair

Londra- Malaga

uçağın kanadına oturdu

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