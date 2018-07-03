Ücretli öğretmenliğe başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanan ücretli öğöretmenlik başvuruları için detaylar merak ediliyor. Peki, e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2018 ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2018! (E-DEVLET)

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenliğe başvuru yapabilmek için öncelikle e-Devlet sistemine (www.turkiye.gov.tr) giriş yapmanız gerekiyor. Giriş işlemini yaptıktan sonra arama butonuna "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" yazın ve gelen ekrana tıklayın. Sizden istenilen bilgileri girdikten sonra kaydete basarak işleminizi gerçekleştirin.

E-DEVLET GİRİŞ İLE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları 24 Ocak 2018 tarihinde başladı. MEB'in yaptığı açıklamada, başvuruların 2. dönem sonuna kadar yapılacağı bildirildi. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacağını da belirten MEB, hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1. dönem sonu itibariyle sonlandırıldığını, bu durumda bulunanların 2. dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

İşte MEB tarafından yapılan o açıklama;

"Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılan ücretli öğretmenlik başvurularında 24.01.2018 tarihi itibariyle yeni sisteme geçilmiştir. Bundan böyle ücretli öğretmenlik müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden dönem bittikten hemen sonra başlayıp sonraki dönemin sonuna kadar yapılabilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmayan hiçbir adayın ücretli öğretmen olarak görevlendirmesi yapılamayacaktır. Hali hazırda ücretli öğretmen olarak görev yapanların görevlendirmeleri 1. dönem sonu itibariyle sonlandırılmış olup bu durumda bulunanların 2. dönem de görev yapabilmeleri için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda eğitim kurumlarında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir."