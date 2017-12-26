Ufak Tefek Cinayetler 10. son bölümü ile Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde işler iyica karışıyor. Geçmiş hikayeyi ilk defa duyan Serhan, Oya ile yüzleşti. Merve ise Serhan'dan şüpheleniyor. Son bölümün ardından seyirciler 'Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı ve 10. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özel, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyeen vatandaşlar yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor!

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak?

Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler son bölü

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