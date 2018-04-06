Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Selim Bayraktar, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tülin Özen ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda birçok detay yer alırken fragmanın final sahnesinde Merve'nin Oya ve Serhan'ı yakalaması büyük dikkat çekiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 24. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar.

Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar... Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak...

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

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