Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölümde Merve'ye ne oldu?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler' in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Peki, 4. bölümde Oya, Merve'yi zehirledi mi? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜM

Ufak Tefek Cinayetler 4. bölümde;

Merve'ye ne oldu? Oya ellerini cidden kirletti mi? Serhan, Oya'ya gitgide tutulurken Oya, duygularını açığa çıkartacak mı?

Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir. Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.

Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya)

Aslıhan Gürbüz (Merve)

Bade İşçil (Pelin)

Tülin Özer (Arzu)

Mert Fırat (Serhan)

Selim Bayraktar (Edip)

Ferit Aktuğ (Taylan)

Yıldıray Şahinler (Mehmet)

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 4. yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm