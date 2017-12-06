Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. bölümde neler olacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm heyecanı başladı. 7. bölümü yayınlanan dizinin takipçileri, Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yayınlanan 7. bölümüyle izleyicilerin nefeslerini kesmeye devam etti.
İnternet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı" ve "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, heyecanla fragmanı bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Böylece izleyicilere 8. bölüm hakkında ipuçları verilecek.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 7. BÖLÜM
Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin’e boyun eğdirmek ve Arzu’yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?
Pelin bir defa gücün tadına varmışken geri adım atar mı?
Arzu aldatıldığını bunca zamandır bilip de ona söylemeyen Merve’yi affedebilir mi? Öte yandan Mehmet, Burcu’ya da Sarmaşık’tan ev almaya kalkınca ortalık iyice karışıyor!
Merve’nin halletmesi gereken esas meselesi ise, Oya! Oya’ysa önüne geçemediği bir aşka kendini kaptırmak üzere.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.