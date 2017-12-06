Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. bölümde neler olacak?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm heyecanı başladı. 7. bölümü yayınlanan dizinin takipçileri, Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yayınlanan 7. bölümüyle izleyicilerin nefeslerini kesmeye devam etti.

İnternet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı" ve "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyiciler, heyecanla fragmanı bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Böylece izleyicilere 8. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 7. BÖLÜM

Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin’e boyun eğdirmek ve Arzu’yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?

Pelin bir defa gücün tadına varmışken geri adım atar mı?

Arzu aldatıldığını bunca zamandır bilip de ona söylemeyen Merve’yi affedebilir mi? Öte yandan Mehmet, Burcu’ya da Sarmaşık’tan ev almaya kalkınca ortalık iyice karışıyor!

Merve’nin halletmesi gereken esas meselesi ise, Oya! Oya’ysa önüne geçemediği bir aşka kendini kaptırmak üzere.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı