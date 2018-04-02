Ülkü Tamer için Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ülkü Tamer'in cenazesi, Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tamer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Ülkü Tamer'in 25 yıllık eşi Neslihan Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin akciğer kanserine yakalandığını söyledi.

Kanserin bazı organlara da sıçradığını belirten Tamer, "Ciğerinden parça alınması söz konusuydu, ancak bunu kabul etmedi. Artık hastalık çok ilerlemişti. İyileşemeyeceğini bildiği için bunu kabul etmedi. Eşim 'Beni Bodrum'a götür, orada toprağa ver' dedi. Normalde İstanbul'da yaşıyorduk, buraya geldik." diye konuştu.

Tamer, eşinin çok merhametli bir insan olduğunu söyledi.

Oyuncu Salih Kalyon da Ülkü Tamer'in çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Ülkü Tamer çevirileriyle edebiyatımıza katkılarıyla hatırlanır. 50 yıldan fazla süren bir dostluğumuz var. Bodrum'da bir arada görüşüyorduk. Örnek, aydın bir insan olarak hatırlanacak." bilgisini verdi.

Oyuncu Enver Demirkan da Tamer'in sanat adamı olduğunu vurgulayarak, her zaman iyi bir insan olarak hatırlanacağını kaydetti.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı olan Ülkü Tamer, dün, yaşamını sürdürdüğü Bodrum Turgutreis Mahallesi'ndeki evinde vefat etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER