İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Etno Müzik Festivali başlıyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; festival özel olarak hazırlanan ‘Arakan’ konseriyle savaş ve katliamların devam ettiği ülkelerin acılarını paylaşmak üzere farklı dillerdeki ağıtları buluşturuyor. 6 ülkeden 16 sanatçının sahne alacağı Etno Müzik Festivali’ne Türk sanatçıların yanı sıra İrlanda, Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Fransa’dan da halkın gönlüne taht kurmuş sanatçılar katılacak.

İrlanda’dan Anne-Marie O’Farrell, İngiltere’den Brendan Power, Yunanistan’dan Ross Daly, Fransa’dan Keyvan Chemirani ve Azerbaycan’dan Eytiram Hüseyinov, Elşan Mansurov, Alagha Sadiyev ile Kamran Karimov bu özel festivalde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 1-3 Nisan 2018 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek Etno Müzik Festivali ücretsiz olacak.

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