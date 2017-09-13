Uluslararası örgütlerden Suu Çii eleştirisi

BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen iki sivil toplum örgütünün temsilcileri, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete dikkati çekerek, uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu.

"Myanmar ordusu Rohingyalara gelişigüzel ateş açıyor"

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan, Bangladeş'ten video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere gelişigüzel ateş açtını söyledi.

Arakanlı Müslümanların köylerinin hedef alınarak yakıldığını belirten Hassan, "Rohingyalıların varlığı ve temel hakları inkar ediliyor." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau ise "Rohingyalar Myanmar'dan tamamen boşaltılıyor ve bu etnik temizliğin bütün izlerini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Charbonneau, "BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar'daki şiddet olaylarını kapalı kapılar arkasında görüşmesi işe yaramıyor, Myanmarlı yetkililere ve güvenlik güçlerine işlerini yapması konusunda yeşil ışık veriyor." diye konuştu.

Yıllarca ev hapsi verilen Suu Çii'nin serbest bırakılması konusunda en önde kampanya yürüten her iki sivil toplum örgütünün temsilcileri, Nobel Barış Ödülü sahibi Çii'yi Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet karşısında sessiz kalmakla eleştirerek, hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Myanmar lideri Suu Çii, New York'taki BM zirvesine katılmayacak



Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, New York'ta bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

Suu Çii'nin Sözcüsü Kyaw Zeya, yerel basına açıklamasında, 12 Eylül'de yapılacak BM 72'nci Genel Kurul açılış toplantısına Myanmar adına Devlet Başkanı Yardımcısı Henry Van Thio'nun katılacağını belirtti.

Su Çii, son dönemde Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Bölgede yaşanan insani krize kayıtsız kalan Myanmar liderinin, 1991'de kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü iade etmesi veya Nobel Komitesinin ödülü Çii'den geri alması çağrıları yapılmıştı.

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