Ümraniye'de ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Kadının vahşice öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Ümraniye'de bir otel girişinde ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle görerek cinnet getiren ve eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan K.'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Duygu K.'nın annesi ve kardeşi de katıldı. Sanık Hakan K.savunmasında, maktüle ile evli olduğunu ve 2 çocuklarının olduğunu söyleyerek, "Kendisi bu olaydan bir süre önce evi terk etti. Ben çocuklarımla birlikte kalıyordum. Olay günü Çakmak'ta bulunan ablamdan arkadaşımın kullandığı araç ile yola çıktık. Duygu'yu gördüm. Kendisi ile konuşmak için araçtan indim. Bu sırada madde satan E.D. ile Duygu konuştu ve bir binaya girdiler. Ben de peşlerinden gittim. Yukarıya çıkacaklarını görünce müdahale ettim ve 'Ne oluyor?' deyip E.'ye sordum. Kendisi Duygu'ya mal vereceğini söyledi. Ben de herkese sokakta satıyorsun Duygu'ya neden odada dedim?" şeklinde konuştu.

"BANA, 'SEN ERKEK MİSİN, BANA KARIŞAMAZSIN' DEDİ"

"Bu sırada Duygu, 'Sen karışamazsın' şeklinde sözler söyledi" diyen sanık K., "Ben kendisine, 'Buraları bırakıp gidelim, Edirneye'ye yerleşelim istersen Bingöl'e yerleşiriz' dedim. Ancak kendisi bana 'Sen erkek misin, ben buyum, bana karışamazsın' gibi sözler söyledi. Duygu evden ayrıldıktan sonra çocuklar benim yanımda kalıyordu ve beni Adıyaman'a ikimiz gidelim şeklinde yönlendirmesi ile çocukları yurda teslim etmemi sağlamıştı. Bunlar aklıma geldi. O an tuhaf oldum, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Elim kesildiğinde kendime geldim" dedi.

Duruşmada, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Anne Yasemin Koç'un, 'Katil, katil' diye bağırması üzerine, sanığın kardeşi 'Namus' diyerek cevap verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakan K.'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ümraniye'de 14 Nisan 2017 tarihinde şüpheli Hakan K.'ın aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Duygu K.'yı başka bir erkek şahısla otele girdiğini gördüğü ve eşi olan maktüle ile tartışmaya başladığı anlatılmıştı.

Şüpheli Hakan K.'nın maktül Duygu K.'yı dışarıya çağırdığı ancak maktülün kabul etmemesi üzerine şüphelinin sinirlenerek bıçağı çekip maktüleyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Hakan K.'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

ümraniye