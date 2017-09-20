Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TEOG'u yanlış buluyorum' demesinin ardından geçtiğimiz gün bu sene TEOG'un yapılmayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavları hakkında değerlendirmede bulundu. Peki, YGS ve LYS kalkacak mı? Üniversite sınavı kalkacak mı? İşte merak edilenler...

YGS LYS KALKACAK MI? ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite sınavlarında değişiklik hakkında 'AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gazetecilerin üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili soruları üzerine, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." değerlendirmesini yaptı.

YGS NEDİR?

2010 tarihinde hayata geçirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), öğrencilerin yükseköğretime geçişi için yapılan ilk sınavdır. Yükseköğretim Kurulu tarafından kontrolü sağlanmakta ve ÖSYM'ye bağlıdır.

YGS, öğrencilerin bir sonraki LYS sınavına giriş yapabilmesi için bir anlamda baraj sınavıdır. 180 puan ve daha fazlasını alan öğrenciler, YGS'ye katılmaya hak kazanır.

150 puan ve 150 puandan daha yüksek bir puan alamayan öğrenciler ise YGS türünden öğrenci kabul eden üniversitelere geçiş yapamamaktadırlar. Sınav; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve FEn Bilimleri olmak üzere 4 ayrı daldan oluşur. 4 bölümün her birinde 40 soru bulunmaktadır. Toplam sınavda 160 soru sorulmaktadır.

İsteyen her kişi her sene bu sınava girebilmektedir. Sınava girmede herhangi bir sınır yoktur. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemi'ni kullanmaktadır.

LYS NEDİR?

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Türkiye'de üniversite eğitimine geçiş için yapılan ikinci aşama sınavıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yer yıl Türkiye sınırları içinde ve KKTC başkenti Lefkoşa'da 82 ilde yapılmaktadır.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)'de baraj puanını aşabilen öğrenciler, LYS'ye girmeye hak kazanırlar. YGS'yi geçen öğrencilerin LYS'ye girmesi zorunlu değildir fakat okumak istedikleri bölüm LYS puanı ile öğrenci kabul ediyorsa, mecburen LYS'ye girmek zorundadırlar.

LYS, toplamda 5 farklı oturumla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bir bölüme yerleşmeleri için en az 2 LYS oturumuna girmeleri gerekmektedir. Her bir oturum için ayrı ayrı ücret ödenir ve en son 2016 yılında bu ücret 35 TL'dir.

Sınava giren öğrenciler eğer ortaöğretimdeki alanlarından farklı bir alanda sınava girerlerse adayın puanı kırılmaz. LYS sınav sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ten açıklanmaktadır.