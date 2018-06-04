Otobüsle dün Yalova'ya gelirken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekcesiyle 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen karikatürist Nuri Kurtcebe gözaltına alındı. Bu sabah adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'nın aktardığına göre; Kurtcebe'nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Nuri Kurtcebe'ye hukuki yardımda bulunan avukat Ahmet Erdem Akyüz, "Nuri Kurtcebe, Fethiye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017 yılında vermiş olduğu bir karar nedeniyle, hakkında yakalama kararı çıkarılarak dün akşam yakalanmış ve bugün Yalova'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Kararda; 2015 yılının ilk dokuz ayında çizmiş olduğu karikatürlerde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl 2 ay 15 gün süre ile hapsedilmesine karar verilmiş, bir üst mahkemeye yapılan itiraz reddedilmiştir" dedi.

Mahkeme kararında bazı açıklar ve belirsizlikler bulunduğunu da savunan Akyüz, "Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldı ki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe'nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale ettikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan 70 yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir" diye konuştu.

NURİ KURTCEBE KİMDİR?

Nuri Kurtcebe 8 Ocak 1949 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğdu. Babasının subay olması sebebiyle çocukluğu İskilip, Hakkari, Rize, Turhal ve Denizli'de geçti. 1960 yılında İstanbul'a geldi. Lise son sınıfta babasını kaybeden Kurtcebe'nin eğitim masraflarını futbolcu Metin Oktay ödedi. 1970 yılında bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin yüksek Resim bölümünü kazandı.

Bir reklam şirketinde karikatürist Yalçın Çetin'le beraber karton-film çizerken Oğuz Aral'la tanıştı ve Tekin Aral, Oğuz Alpleçin, Mim Uykusuz ve Ferit Öngören'le beraber Gırgır adlı mizah dergisinin ilk çekirdek kadrosunda yer aldı. Çizgi roman çizmeyi daha çok seven Nuri Kurtcebe, Gırgır'da ilk "Uyduruk Uzay Hikayeleri" başlığı altında kısa metrajlı bilim kurgu çizgi romanları üretmeye başladı.

1985'te İlhan İrem'in "Pencere Köprü ve Ötesi" müziğini resimledi.

1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde günlük "Mokok" karikatür tipini çizmeye başladı.

1990'da Limon ve Dıgıl mizah dergilerinde çizdiği Bilim Kurgu öykülerinden oluşan ve "İnsanın bu eşsiz gezegendeki serüvenini evrenin sonsuzluğuyla buluşturan boyut farkı" adlı özel çizgi-roman albümü yayımlandı.

1994 yılında Cumhuriyet Gazetesinde Gaddar Davut çizgi romanını ve "Sessiz Sedasız" başlığı altında günlük politik karikatürlerini çizmeye başladı.

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