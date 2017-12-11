Çanakkale Yolun sonu, Garip Bir Cinayet ve birçok filmin ünlü yönetmeni Kemal Uzun, Şile'deki evinde öldürüldü. Uzun'u öldüren zanlı polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
KEMAL UZUN KİMDİR?
Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959'da Balıkesir Gönen'de dopumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı.
Öğretmen olan babasının tayini dolayısı ile İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak bir çok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez'in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Yine Ertem Eğilmez'le Şan Tiyatrosu'nda birlikte sahneye koydukları ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra’ isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen'le tanışıp tiyatroya başladı.
Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen'le birlikte TRT'ye ‘Kamera Arkası’ adlı sinema programında yer aldı.
KEMAL UZUN ALDIĞI ÖDÜLLER
En iyi Darbe Konulu Türk Filmi (Ankara Yazı ) / 13. Uluslararası Kar Film Festivali 2017
Adana izleyici ödülü (Çanakkale Yolun Sonu) / 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2013
Türkiye'nin en iyi savaş filmi (Çanakkale Yolun Sonu) / Empire Dergisi Ödülleri 2016
Yılın yönetmeni (Gümüş) / Boğaziçi Üniversitesi Ödülleri 2005
En iyi Türk yönetmen (Gümüş) / MBC Oscars 2008
En İyi Film (Hasankeyfin Sessiz Çığlığı) / 1.Köyceğiz Ulusal Altın Aslan Film Festivali 2002
Yaşam boyu onur ödülü / 7. Uluslararası Lions Kısa Film Festivali 2016
En iyi yönetmen / Karadeniz Teknik Üniversitesi Yılın Enleri 2012
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