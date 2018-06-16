Ünlüler isyanda

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NESLİHAN YARGICI

Böyle insanlar ile aynı ülkede yaşamak! Evet, başka ülkelerde de oluyordur ama cezası var! Bayramın ne tadı , ne tuzu kaldı. Neyin bayramı? Cezası olmayan suçlar... Yapan bulunmalı. Bu son olsun! O, bir can. Cezasız kalmamalı!