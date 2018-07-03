Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in 18 gün sonra cesedi bulundu. Ünlü isimler de gelen acı haber sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini gösterdi.
DEMET AKALIN
Ayrıntıları öğrenmek bile istemiyorum!!! Lanet olsun!! Allah bin belanızı versin! Ne diyim yaaa bir bebek daha gitti...
IŞIN KARACA
Maviş’im.. #leyla Mekanın cennet olsun minik melek. Sana bunu yapanların hesabı elbet sorulacak.. Sana bunu yaşatanlar aynı acıyı yaşamadan ölmez.. Allah’ın adalet tartısı bize bunu öğretti... Kötülükte öteye gitti bu mesele artık... Lütfen büyüklerimiz bu sapkın sapık vicdanları toplumdan yok etsin.. Çocuk dediğin çamurda oynar, yanakları kızarana kadar koşar, yanları ağrıyana dek güler... Haklar bu değil. İstismarın her şeklini gördük... Ne olur dursun artık... #çocukistismarınahayır
CANER ERKİN
Ah be !!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter..bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... çok canım yandı.. söz bitti ! umutlar tükenmek üzere! Allah'tan rahmet acılı aileye sabır diliyorum. Tez zaman da İlahi Adalet diliyorum.
ÇAĞLA ŞIKEL
#eylül #leyla.. Bildiğimiz bilmediğimiz tüm melek yavrular.. Bu acıya yürek mi dayanır...
ALİŞAN
Daha Eylül’ün toprağı kurumadan,Leyla’dan acı haber geldi:(( Söylenecek tek kelime bulamıyorum... Allah'ım ailelerine sabırlar versin:((( Ufacık çocuklardan ne istersiniz,o minicik bedenlere şiddet uygulayıp,canını alıp nasıl gömersiniz!!! Kediye,köpeğe,tavuğa hatta nasıl bir sapıklıksa damacana su şişesine bile cinsel saldırı yapan yaratıklarla yasıyoruz maalesef. Böyle canavarlarla aynı dünyada yaşamak istemiyoruz,gerekirse idam cezası için referandum yapılsın !!! Eminim noksansız yüzde 100 herkes onaylayacaktır!!!Belki şu anda bu satırları yazarken bile,bir hayvana yada kadına, çocuğa bu canavarlardan birisi saldırıyordur..Bu son olsun demekten utanıyoruz artık!!!!
EBRU GÜNDEŞ
Nasıl bir acıdır bu! Rabbim ailesine sabırlar versin... #Leyla #idamistiyoruz
ECE ERKEN
Söylenecek sözler bitti!sıra icraatta!!!
GÜLBEN ERGEN
Bir süre mola veriyorum Instagram’a... Yanan yürekler, solan bedenler, adaletini sorgulamaya gücümün yetmediği bu hayatta fotoğraf paylaşmak içimden gelmiyor. Yüreğim ne zaman derse o zaman gelirim.
DOĞA RUTKAY
8 aylık hamileliğimde ne bedenim,ne sorunlarım,ne eşim ne dostum üzdü beni. Allah yardımcım oldu kazasız belasız sona yaklaşıyordum. Beni üzen, önce Afrin şehitleri oldu... Ardından kolu bacağı kesilen yavrular,kemerle tecavüz edilen köpekler... Ağladım,ateşim çıktı,zor nefes aldım. Ardından Eylül ve son olarak umutla beklediğim Leyla ile saatlerdir acı çekiyorum. Evet hamileyim, evet iki cana beden oluyorum evet sakin olmalıyım ama kalbim bunlara dayanamıyor.... Bakmadan okumadan takip etmeden de yaşanır muhakkak ama ruhum durulmuyor. Allah ben ve benim gibi acı çeken herkese derin bir nefes versin ki güçlü durabilelim... Şahsen elimden ne gelirse,yapmaya hazırım. Göreve hazırım. Buradan duyuruyorum devletin her kolunda her görevde her alanda bu canilerden kurtulmak için canla gönülden çalışır çabalarım. Sözün bittiği yerdeyim... #acı
PERRAN KUTMAN
İsimleri değişiyor arkalarında bıraktıkları acı hep aynı.Özür dileriz çocuklar koruyamadığımız için bedeninize değen o kirli ellere engel olamadığımız için. Minik bir kuşken kanadınızı kıranlar kolsuz kalsın. #leyla
ÖZGÜN UĞURLU
Ne söylenebilir ki ... Hangi kelimeler doğru ifade edebilir bilmiyorum. Biz ne söylersek söyleyelim,bu güzel çocukların annelerine babalarına,kardeşlerine sormak lazım katillerine,istismarcılarına ne ceza verilsin diye.. Öyle uzaktan konuşmak kolay.Bizler ki yavrularımızın saçına zarar gelse dünyaları yakmaz mıyız? Ateş düştüğü yeri yakıyor.. Allah kimselere yaşatmasın diyeceğim ama neredeyse her gün benzer haberler okuyoruz. Bunlar bizim duyduklarımız,gördüklerimiz. Kim bilir neler oluyor,neler yaşanıyor..Çok acil bir çözüm bulunmalı.
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Ah Leyla... Ah Eylül ve ne yazık ki gündemden düşünce ateşin düştüğü yeri yakmaya devam ettiği korkunç cinayetler. Bu aşağılık sapıkların aldığı cezalar artık insanım diyeni kesmiyor. Hırsından insan, bu menfur eylemi gerçekleştiren kişiyi öldürmek bile isteyebiliyor. Kastrasyon işlemi ya da idam mantıklı çözümler olarak duruyor. Bu sözüme itiraz eden olacaktır. Kusura bakmasın kimse; artık bünyeler kısasa kısas duygusuyla ferahlıyor. Mantık firarda! Bunların önünün kesilmesinin başka çaresi yok gibi görünüyor. Her anlamda! Allah ailesine gani gani sabırlar versin...
FUNDA ARAR
Güzel çocuğum... Güzel Leyla... Nasıl kıydılar sana? Bu canileri Allah bildiği gibi yapsın. Her gün bir çocuk istismarı , cinayeti ile karşı karşıyayız... Eylül, sonra sen...
TUBA ÜNSAL
Küçücük bedenleri toprağa verdik... Bunu yapan insan olamaz. Dünyada çocuk tacizinde 3. sıradayız. Bir masaya oturduğumuzda masadaki 4 kadın olarak dördümüzün de çocukken tacize uğradığını anlayınca dehşete düştük.
ŞEBNEM BOZOKLU
Leyla... Hepimiz ölsek utancımızdan yeridir... Vicdan!
EZGİ MOLA
Kıyamet bu! Ceylan derisi koltuklarda hep birlikte bağırın, durun hadi! Devam!
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