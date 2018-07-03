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DOĞA RUTKAY

8 aylık hamileliğimde ne bedenim,ne sorunlarım,ne eşim ne dostum üzdü beni. Allah yardımcım oldu kazasız belasız sona yaklaşıyordum. Beni üzen, önce Afrin şehitleri oldu... Ardından kolu bacağı kesilen yavrular,kemerle tecavüz edilen köpekler... Ağladım,ateşim çıktı,zor nefes aldım. Ardından Eylül ve son olarak umutla beklediğim Leyla ile saatlerdir acı çekiyorum. Evet hamileyim, evet iki cana beden oluyorum evet sakin olmalıyım ama kalbim bunlara dayanamıyor.... Bakmadan okumadan takip etmeden de yaşanır muhakkak ama ruhum durulmuyor. Allah ben ve benim gibi acı çeken herkese derin bir nefes versin ki güçlü durabilelim... Şahsen elimden ne gelirse,yapmaya hazırım. Göreve hazırım. Buradan duyuruyorum devletin her kolunda her görevde her alanda bu canilerden kurtulmak için canla gönülden çalışır çabalarım. Sözün bittiği yerdeyim... #acı