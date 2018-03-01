Dünyanın en bilinen film ödülü olan Oscar bu yıl 90’ıncı kez dağıtılacak. Oscar için ödüle aday olanlar ve konuklar Pazar günü Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenecek tören için hazırlıklarını sürdürüyor. HT Magazin'deki Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin (AMPAS) 5830 üyesinin belirleyeceği yılın “En İyileri” 24 ayar altın kaplama Oscar heykelciğine sahip olacak.
Ünlüler, aday olan hangi filmin ve hangi yönetmenin, hangi kadın oyuncuyla hangi erkek oyuncunun Oscar kazanacağını tahmin etti. Ünlülerin Oscar olacak film tahmini Martin McDonagh’ın senaryosunu yazıp yönettiği ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’ oldu. Tahminlerde kadın oyuncularda ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’deki rolüyle Frances McDormand, erkek oyunculardaysa ‘Darkest Hour’da Winston Churchill’i canlandıran Gary Oldman ağırlık kazanırken yönetmen olarak ise öne ‘The Shape of Water’ı yöneten Guillermo del Toro çıktı.
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
PERİHAN SAVAŞ
Film: The Post
Yönetmen: Jordan Peele (Get Out)
Kadın Oyuncu: Meryl Streep (The Post)
Erkek Oyuncu: Daniel Day - Lewis (Phantom Thread)
FERHAT GÖÇER
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
SEÇKİN ÖZDEMİR
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
JESSICA MAY
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Greta Gerwig (Lady Bird)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
MURAT ŞEKER
Film: The Post
Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Margot Robbie (I, Tonya)
Erkek Oyuncu: Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
SİNEM KOBAL
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
ŞAHİN IRMAK
Film: Dunkirk
Yönetmen: Christopher Nolan (Dunkirk)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
DOĞUKAN MANÇO
Film: Dunkirk
Yönetmen: Christopher Nolan (Dunkirk)
Kadın Oyuncu: Meryl Streep (The Post)
Erkek Oyuncu: Daniel Day - Lewis (Phantom Thread)
SAADET IŞIL AKSOY
Film: Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape of Water)
Kadın Oyuncu: Margot Robbie (Ben, Tonya)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
BARIŞ KILIÇ
Film: The Post
Yönetmen: Christopher Nolan (Dunkirk)
Kadın Oyuncu: Meryl Streep (The Post)
Erkek Oyuncu: Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
HALE SOYGAZİ
Film: The Post
Yönetmen: Christopher Nolan (Dunkirk)
Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri)
Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
Martin McDonagh’ın senaryosunu yazıp yönettiği kara mizah türündeki ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’, ünlüler tarafından Oscar’ın en favori filmi olarak gösterildi.
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